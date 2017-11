Abrashi: Nuk po i shmangem debateve, kemi marrë kërcënime nga ekipi i Shpend Ahmetit

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga LDK, Arban Abrashi ka thënë se nuk po i shmanget debateve televizive.

“Është e pakuptimtë me than dikush prej kandidatëve sikur kundër kandidati im që ai po i ik debatit. Në balotazh me i ik debatit nuk ka sens kjo punë. Unë po befasona me njerëz që i besojnë kësaj pune”, ka thënë Abrashi.

“Reagimi jem 5 ditë në 5 televizione dhe 5 debate nuk është i mirë por ka ardhur si kundër-reagim i një tendence të ulët që po i iki debatit”, ka theksuar më tej Abrashi.

Kandidati i LDK-së për Prishtinën, më tej ka bërë të ditur se kanë marrë kërcënime nga ekipi i Shpend Ahmetit.