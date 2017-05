Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës dhe anëtari i kryesisë së LDK-së, Arban Abrashi, ka konfirmuar se pasi të kalon demarkacioni në Kuvend 90 pas kosovarët do të lëvizin pa viza.

“Besoj që i kemi votat për demarkacionin, me rëndësi me kalu demarkacioni dhe pas 90 ditëve qytetarët me lëvizë pa viza”, ka thënë Abrashi pas mbledhjes së LDK-së.