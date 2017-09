Abrashi: Me Fondin e Punësimit do të krijojmë 30 mijë vende të reja pune në Prishtinë

Në manifestimin kryesor të hapjes së fushatës zgjedhore, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka thënë të enjten se kryeqyteti i Kosovës ka humbur shumë në këto katër vitet e fundit, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve ta përkrahin atë dhe ekipin që ai udhëheqë për ta bërë ndryshimin e madh në Prishtinë.

“Prishtina ka nevojë për një qasje të re politike. Dhe ajo qasje e re shkon përtej grindjeve politike, përtej akuzave e kundërakuzave, përtej kalkulimeve populiste dhe dogmave ideologjike”, ka thënë Abrashi.

Sipas tij, për katër vjet, Prishtina mbeti peng i këtyre politikave, derisa rrugët e Prishtinës mbeteshin të mbushura me mbeturina, derisa trafiku ishte një kaos i plotë, qyteti po ngufatej çdo ditë e më shumë, ndërsa nuk u ndërtua asnjë shkollë e vetme, e njëkohësisht u rrit tatimi në pronë, u degradua jeta kulturore, e sportive, kurse tepronte buxheti komunal.

“Ne duhet ta ndryshojmë këtë. Sepse, ky nuk është vetëm qyteti ynë, ky është qyteti i femijëve tanë, dhe i pasardhësve të tyre”, ka thënë Abrashi.

Duke u bazuar në përvojën e tij të bashkëpunimit me partnerë të ndryshëm për zgjidhjen e çështjeve të ndjeshme si ajo e pensionistëve, veteranëve të luftës, pensionioneve të bashkëatdhetarëve në Zvicër e shumë çështje tjera, Abrashi ka ofruar qasje proaktive për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Prishtinës.

“Kjo është qasja jonë e re, koncepti ynë i ri politik për Prishtinën. Unë do të jem kryetar i të gjithëve, do të bashkëpunoj me Kuvendin Komunal, me asamblistët e zgjedhur nga qytetarët e Prishtinës, pavarësisht partisë apo bindjeve, për të gjetur zgjidhje për problemet e Prishtinës. Sepse qytetarët na kanë zgjedhur që të ofrojmë zgjidhje dhe jo të ankohemi për të kaluarën dhe për të tjerët”, ka theksuar Abrashi.

Kandidati i LDK-së për Kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, përpara se të prezantonte 56 kandidatët për Kuvendin Komunal, ka theksuar se programi i tij për Prishtinën është i bazuar në nevojat reale të qytetarëve të Prishtinës dhe është një projekt konkret e i realizueshëm.

Shpalosjen e programit të tij për Prishtinën e ka filluar me idenë për krijimin e Fondit të Punësimit, përmes të cilit ai u shpreh i bindur se, për katër vjet, në Prishtinë do të krijohen rreth 30 mijë vende të reja të punës.

Ai ka premtuar uljen e tatimit në pronë, shtrirjen e ngrohjes qendrore në banesat e përbashkëta dhe lagjet e reja, ka premtuar krijimin e kushteve për zhvillimin e mësimit gjithëditor nëpër shkollat e Prishtinës, përmes ndërtimit të 7 shkollave të reja, ka premtuar ndërtimin e shkollës së muzikës, rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe ndërtimin e Spitalit të Prishtinës e qendrave mjekësisë familjare në lagjet ku ato mungojnë si dhe fillimin e zbatimit të kujdesit shëndetësor shtëpiak.

Në planin e tij për Prishtinës, Abrashi ka thënë se janë paraparë më shumë zona gjelbëruese e kopshte rekreacioni, ndërsa prioritet do t’i kushtojë strategjisë për mbrojtjen e qytetarëve të Prishtinës nga rreziku i qenve endacakë.

Pallatin e Rinisë, Abrashi ka thënë se do t’ua kthejë qytetarëve të Prishtinës, duke gjetur mënyrën më efikase për ndërtimin e një kompleksi modern për sportin dhe rekreacionin.

Nën qeverisjen e tij, Abrashi ka thënë se do ta përkrahë zhvillimin e aktiviteteve të kulturës e sportit, ndërsa ka premtuar ndërtimin e Sallës Koncertale dhe Teatrit të qytetit.

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, duke iu bërë thirrje kryeqytetasve ta mbështesin projektin e tij, ka theksuar se në Prishtinë do të kthehen projektet e mëdha, të lëna pas dore nga qeverisja në shkuarje e Prishtinës.

Ai ka premtuar ndërtimin e unazës së qytetit, mbulimin e përrenjve dhe kolektorëve të ujërave të zeza. “Do të gjejmë zgjidhje për parkingjet publike në qendër të Prishtinës”, ka premtuar Abrashi.

Ai ka thënë se do ta intensifikojë procesin e pranimit teknik të ndërtesave të reja, zvarritja e të cilave u ka shkaktuar shumë probleme qytetarëve, por edhe ndërtuesve.

Abrashi ka premtuar edhe rigjenerimin e zonës së Gërmisë, duke e realizuar ndërlidhjen e saj me Liqenin e Badovcit.

Një vëmendje të veçantë, ai ka thënë se qeverisja e tij do t’ia kushtojë zonës së Gollakut, ku ka premtuar projekte konkrete për zgjerimin e rrugës dhe vendimmarrje për destinimin e asaj zone për ndërtim, turizëm dhe zhvillim të bujqësisë.

Abrashi ka kritikuar zvarritjen e projektit të konservimit të qytetit të vjetër të Prishtinës, duke premtuar se me ardhjen e tij në qeverisje, Prishtina e vjetër do të kthehet në projekt prioritar.

Mbështetje për kandidaturën e Arban Abrashit për kryetar të Prishtinës dhe kandidatëve për këshilltarë komunalë, në hapje të fushatës zyrtare të LDK-së për Prishtinën kanë shprehur edhe kryetari i LDK-së, Isa Mustafa dhe Sekretari i Përngjitëm i LDK-së, Ismet Beqiri, i cili i ka bërë thirrje anëtarësisë së LDK-së dhe qytetarëve të Prishtinës të mbështesin projektin e LDK-së për kryeqytetin e Kosovës. /KI/