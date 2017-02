Abrashi e ndërlidh puçin e Rusisë në Mal të Zi me opozitën kosovare

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi ka shpërndarë një tekst të “The Telegraph” në të cilën sqarohen detajet se si Rusia kishte planifikuar vrasjen e Kryeministrit Milo Gjukanovic dhe pengimin e këtij vendi për t’u bërë pjesë e NATO’s.

Me këtë rast, Abrashi ka shkruar se edhe forca politike në Kosovë me apo pa vetëdije kanë përkrahur dhe kanë kontribuar në skenarët e përgatitur nga Rusia.

“The Telegraph, shkruan për skenarin e pengimit me dhunë të anëtarësimit të Malit të Zi në NATO, për puçin në Kuvendin e Malit të Zi dhe vrasjen së Kryeministrit Gjukanoviq. Me siguri se plane të tilla ka pas edhe për Kosovën, derisa forca politike në Kosovë me apo pa vetëdije kanë përkrahur, apo kontribuar për, skenare të tilla”, ka shkruar Abrashi, në një reagim në “Facebook”.

“Zoti e Bekoftë Kosovën. Zoti Bekoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka shtuar ai.

Në tetor të vitit 2015, kishte dështuar një atentat ndaj kryeministrit Gjukanovic dhe ishte organizuar nga disa ish-ushtarakë serbe dhe rusë.

Në atë kohë, kryeministri malazez, Milo Gjukanoviq kishte bërë të ditur se Rusia ka qenë e përfshirë në atentatin e dështuar ndaj tij në ditën e zgjedhjeve parlamentare.