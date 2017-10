Abrashi e fton Ahmetin në 5 debate

Një status në profilin e deputetit të VV-së, Dardan Sejdiu, se kandidati për kryetar të Prishtinës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Arban Abrashi, nuk po pranon të bëjë debate me kryetarin aktual dhe kundërkandidatin e tij, Shpend Ahmetin, e ka bërë këtë të fundit të reagojë në llogarinë e tij në Facebook.

Abrashi ka shkruar se jo një, por e fton Ahmetin që të bëjnë pesë debate brenda pesë ditësh – aq sa zgjatë edhe fushata zyrtare e përcaktuar për raundin e balotazhit.

“Kundërkandidatin e ftoj në pesë debate, në pesë televizione të ndryshme, në pesë mbrëmjet e javës së balotazhit nga një debat. Nëse dëshiron, le të merr edhe të tjerë me vete”, shkruan Abrashi.

“Përndryshe me padurim po pres debatet, sepse çdo ditë do të prezantoj diçka të re, rreth mospunës dhe projekteve të mia. Kryetari po vjen”.

Ndryshe më herët në një postim në profilin e tij në facebook, Dardan Sejdiu i VV-së, ka shkruar se edhe përkundër që debati i parë në mes të Shpendit dhe LDK ka qenë i planifikuar për nesër në Interaktiv. Debati i parë është konfirmuar qe disa ditë. Sonte na lajmëruan se pala tjetër ka anuluar pjesëmarrjen.

“Perderisa ia bënte Liraku argatin në debate ky kunderkandidati vinte, tash në përballje me Shpendin po arsyetohet dhe po i ik debatit.

Shpendi nuk largohej përballë 6 kundështarëve. Shpendi ballafaqohej me të gjithë sepse puna jonë është me mendje dhe me zemër për Prishtinën.

Shpendi #meZemër”, ka shkruar Sejdiu. /KI/