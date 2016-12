Abedin Rexha –SANDOKANI – Feniksi i Lirisë

Shkruan: Islam KRASNIQI

Çdo herë kur shkruajmë për heronjtë na mungojnë fjalët, nuk mund ta themi atë që e mendojmë, sepse nuk ekzistojnë fjalë që ta përshkruajmë jetën veprën e tyre të lavdishme. E deshi shkollën, deshi familjen, por Lirinë e çmonte me shumë, ku edhe ja fali jetën.

Abedin Rexha e dinte së arsimimi i një populli ishte arma ma e fuqishme ne rrugëtimin për Liri dhe Pavarësi, dhe vazhdoj studimet në Universitetin e Mitrovicës, mirëpo UDB-a dhe policia serbe ju lëshuan prapa si skifterë, duke e maltretuar, prangosur, rrahur disa herë, duke e lenë të alivanosur për shkak të idealit të tij të pastër, në rrugëtimin për Liri dhe Pavarësi, ku u detyrua t’i ndërpres studimet dhe të mori rrugën e mërgimin, ku u strehua në Gjermani. Pas një kohe shumë të shkurtër, Abedini me njohurit që i posedonte, ai në Gjermani filloj të punoi me një Radio të gjuhëve të huaja.

Edhe pse larg a’tdheut, asnjë herë nuk pushoj për vendlindjen e tij, për Shqipërinë, që ti largoj gurët që ia vunë në mes ata që e copëtuar Shqipërinë.

Kur atdheu dha kushtrimin Abedini refuzoj shtetësinë e shtetit gjerman dhe me shok u nisën si zogjtë drejt folesë, për t’i dal zot atdheut, ku zemra e tij e madhe nuk pushoj asnjëherë, por mbulonte Shqipërinë me krahët e tij si shqiponje, mbi malet shqiptare. Ashtu siç u betove me shok, ashtu nuk u nda nga ta, sepse e ditë vlerën e Lirisë, ideali juaj ishte aq i pastër, sa qe nuk ju ndau as vdekja, ku te gjithë se bashku shijuat pavdekësinë. Në kafaz nuk ka liri, nuk e deshe robërinë, u munduan të ju vrasin por harruan së legjendat vetëm rilindin dhe kurrë nuk vdesin.

Abedin Rexhën e kishin ngarkuar me detyrën e Komandantit të Brigadës 112 “Arben Haliti”, e cila vepronte në Zonën Operative të Drenicës, brigadë që armikun e kishte në tyt të pushkës, e cila ja tregonte ferrin armikut, ku Sandokanin së ndalte shiu as bora, as acaret me ortekë bore, gjithmonë i printe kolonës për në beteja.

Me shikimin e tij të mprehët dhe trimërinë e zemër luanit, asnjë herrë nuk pushoj, gjithmonë rrinte në aksion duke ja bërë të pa mundshme qëndrimin kriminelëve serb në Drenicë, në Dukagjin e në Pashtrik , ku edhe lëvizjet ju ndaloj, sepse gjithmonë rrinte në aksion.

Bernar Kushner ka thënë “Po të kishte çmim Nobel për liri, ai do t´i takonte Adem Jasharit dhe familjes së tij” ku edhe Abedin Rexha-Sandokani ishte pjesë e familjes se tij, sepse kurrë nuk u ndan njeri nga tjetri.

Ti o trim i Shqipërisë,

kalove në përjetësi,

bashkë më trimat e Dardanisë,

u kalitet për ditë të Lirisë,

Ishte mbret i aksioneve,

bashkë më Mujën e Ademin ,

Adrianin dhe Shkelzenin që

i falen jetën këtij vatanit.

Gjithmonë në beteja u niste me këngët e Mujë Krasniqit bashkë me Beqën, këndonin këngën për Luanin, këngën për Avni trimin, këngën që nderë breza na frymëzonin që jemi shqiptar, këngë që na edukuan t’mos shitemi në dëm të kombit dhe shokët në besë kurrë mos t’i presim, mirëpo armiku u fut në mesin tuaj, duke ju sulmuar në pabesi, por ti qëndrove dhe po qëndron si kandil i përjetësisë.

Mes jetës dhe vdekjes ti zgjodhe pavdekësi, që me gjakun tuaj shkruat historinë, i falët jetën kësaj tokë, që dielli të lind përsëri. Gjithmonë do ju kujtojmë nëpër këngë e poezi, brez pas brezi, do përkulëm para veprës suaj madhështore, ënde nuk është realizuar ëndrra dhe amaneti juaj, por ju premtojmë së nuk do të pushojmë deri në përmbushjen e tij, e ata që u vërsulën mbi ju, do jenë vetëm njolla që u munduan të njollosin rrugëtimin shekullor, për bashkim kombëtarë.