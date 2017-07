Abdixhiku: Nuk na intereson PAN, po i presim afatet

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media, gjatë ditës së djeshme ka thënë se i ka dërguar letër Lëvizjes Vetëvendosje (VV) dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) që të organizojnë një takim për të biseduar në lidhje me formimin e Qeverisë së ardhshme të Kosovës.

Mirëpo, kryeministri në detyrë, Isa Mustafa, njëherësh kryetar i LDK-së ishte shumë i shpejt në përgjigje, duke u deklaruar menjëherë publikisht se ata nuk e pranojnë ftesën e Haradinajt për takim.

Arsyeja e refuzimit të kësaj ftese nga LDK është se ata nuk duan asnjë bashkëpunim me PAN.

Kështu ka thënë për Indeksonline, deputeti i zgjedhur nga radhët e LDK-së, Lumir Abdixhiku i cili thotë se rrjedhimisht secilën përpjekje nga PAN e anëtarët e saj e konsiderojnë si te pa interes për ta.

“Siç dhe e ka bërë publike kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, LDK, koalicioni LAA, e grupi jonë parlamentar mbesin konsistent në qëndrimet e deritanishme sa i përket koalicionit me PAN. Qëndrimi i bërë publik para fushatës e gjatë fushatës se nuk bashkëpunojmë me PDK-në, mbetet dhe do te mbetet i pandryshueshëm gjithnjë. Rrjedhimisht secilën përpjekje nga PAN e anëtarët e saj e konsiderojmë si te pa interes për ne”, ka thënë Abdixhiku.

Ndërsa, Abdixhiku nuk është përgjigjur në pyetjen “nëse do e votojnë apo jo Kadri Veseli për kryetar të Kuvendit.

Sipas tij, tani për tani, ata po presin respektimin e afateve kushtetuese për caktimin e datës konstituive të Paralamentit.

“Tani për tani, ne po presim respektimin e afateve kushtetuese për caktimin e datës konstituive te Parlamentit”, ka shtuar ai.

Ndryshe, edhe Vetëvendosje ka refuzuar kërkesën e Haradinajt për takim. Sipas kryetarit të saj, Visar Imeri, VV nuk do pranojë asnjë takim me të përderisa ai është në koalicion me PDK-në.