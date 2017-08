Abdixhiku: LDK-ja nuk pranon ultimatume

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nuk pranon e as nuk operon nën logjikën e ultimatumeve.

Kështu ka deklaruar gjatë një interviste për gazetën “Zëri” deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke e komentuar ultimatumin 10-ditor të kreut të AKR-së, Behgjet Pacolli, që LDK-ja dhe LVV-ja të arrijnë marrëveshje për formimin e Qeverisë, në të kundërtën, siç ka thënë ai, qëndrimi i tij në koalicion me partinë e Isa Mustafës nuk ka kuptim.

“Çështja e luftimit të kapjes e të kapësve është çështje besimi. Ose ke besim, ose s’e ke. Në qoftë se beson në projektin antikapje, atëherë s’ka gjë që të largon nga ky rrugëtim. Në të kundërtën, po s’besove, gjen pretekste e arsye nga më të ndryshmet”, është shprehur Abdixhiku.

Sipas tij, koalicioni parazgjedhor LAA ka garuar përpara qytetarëve me ofertën se për asnjë çmim s’do të bëjnë koalicion me PDK-në, e cila platformë, siç thotë ai, do të ruhet me kujdes.

Megjithatë Abdixhiku, i cili është njëri nga deputetët më të votuar të LDK-së, thotë se nëse dikush e ka ndarë mendjen të shkojë e t’i bëjë argat PDK-së, e ka rrugën e hapur.