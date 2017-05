Abdixhiku: LDK ka vuajtur pasojat e bashkëjetesës me PDK-në

Anëtari i ri i LDK-së, Lumir Abdixhiku, thotë se partia e tij ka vuajtur pasojat e bashkëjetesës me PDK-në.

Ai ka thënë se nëse LDK edhe një herë futet në koalicion me PDK-në, do të shkatërrohej tërësisht si parti.

“Rezultati do të jetë i ngushtë, ne do të jemi fitues. Është e domosdoshme të gjejmë një gjuhë të përbashkët, në momente të vështira duhet të sjellim vendime të mëdha. Koalicioni me PDK-në kish me qenë shkatërrimtarë. Nuk pretendon LDK-ja që përjetësisht të jetë në pushtet. Por bashkëjetesa me PDK-në është jashtë çdo norme, dhe kjo rrugë duhet të ndiqet. Është kosto që LDK-ja e ka marr në vazhdimësi sa herë që ka bashkëjetuar me PDK-në”, ka thënë Abdixhiku në Interaktiv të KTV-së.

Ai ka komentuar edhe një debat të mundshëm mes tre kandidatëve për kryeministër të Kosovës, Avdullah Hotit nga LDK, Ramush Haradinaj nga PDK-AAK-Nisma, dhe Albin Kurti nga Vetëvendosje.

Thotë se kandidati Hoti ka ekip të fortë dhe programin më të mirë. Sipas Abdixhikut nuk duhet të vlerësohet një kandidat në bazë të muskujve.

“Përballja jonë do të jetë e ideve, Hoti nuk është vet, ka njerëz në parti. Qytetarët duhet ta vendosin se kush e ka programin më të mirë. Nuk duhet të flasim me muskuj e karizma, por me ide”, ka shtuar ai.

Abdixhiku ka folur edhe për procesin e demarkacionit dhe thotë se për të duhet konsensus i gjerë. Sipas tij, opsion mbetet edhe arbitrazhi, por cilado parti që merr udhëheqjen duhet të nisë sa më shpejt hapat e parë në lidhje me demarkacionin.

Abdixhiku: Është koha që shteti të udhëhiqet nga ekspertët

Anëtari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, thotë se ka ardhur koha që Kosova të udhëhiqet nga ekspertët dhe nga njohësit e fushave të ndryshme.

Në Interaktiv të KTV-së, pak orë pas aderimit në LDK ka thënë se partia e tij nuk do të sjellë platformë që premton numra, por do të sjellë platformë afatgjate për tetë deri dhjetë vjet.

“Do të provojmë të sjellim një platformë për qytetarët. Jam kundër premtimeve të 100-200 mijë vendeve të punës, dhe dalldisjeve të tyre. Do të japim një platformë më të gjatë, s’po flasim për katër vite, por për platformë afatgjate 8-10 viteve. Duhet të ndërtojmë shtyllat e integritetit të shtetit. Zhvillimi duhet me qenë shumë i thjeshtë, duhet të kemi punësim për familjet kosovare, rregullimin shëndetësor, arsimin dhe drejtësinë. Kemi filluar punën, ne kemi filluar të shtrojmë idetë. Nuk duhet të shpërqendrohemi të flasim për debate të kota, si ato të luftës e të paqes. Kemi njohës të mirë të fushave të ndryshme që mund të kontribuojnë, dhe unë mund të jap më të mirën në aspektin ekonomik. Kosova duhet të fokusohet te ekspertët e vet. Hoti është kandidati më konsensual brenda LDK-së, por i vetëm s’mund të bëjë asgjë, është ekipi ai që bën më të mirën. Kemi kandidatin e duhur në momentin e duhur, është koha e ekspertëve dhe njohësve të fushave”, ka deklaruar Abdixhiku.

Përse Abdixhiku zgjodhi LDK-në e jo Vetëvendosjen



Anëtari më i ri i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka treguar arsyet përse zgjodhi pikërisht këtë parti për të hyrë në politikë.

Ai ka thënë se zgjedhjet e parakohshme ndikuan që të veprojë më shpejt sa i përket hyrjes në politikë. Në Interaktiv të KTV-së ka treguar se LDK ia hapi dyert dhe se programi i kësaj partie ishte më i përafërt me qëndrimet e tij në shumë drejtime.

“Ishin disa momente. E para ishte vendimi i LDK-së për të hapur dyer për njerëz të rinj. Kjo hapje e derës pasoi pas vendimit të kryeministrit Isa Mustafa për të mos kandiduar më për kryeministër. E dyta ndoshta është ndjekja e një rruge të ndryshme prej asaj të deritanishmes. Është zgjedhje e karrierës. Po futem për të qenë anëtar i thjeshtë që të kontribuoj më ndryshe në afate më të gjata”, ka thënë ai.

Sa i përket arsyeve përse nuk hyri në Vetëvendosje, por në LDK Abdixhiku ka thënë se nuk ka mundur të tradhtojë bindjet e tij të djathta dhe të futet në parti të krahut të majtë.

“Për shkak të çështjeve ideologjike nuk përputhem me partitë e krahut të majtë”, ka shtuar ai.

Abdixhiku: LDK do të luftojë kundër kapësve të shtetit

Lumir Abdixhiku, anëtari i ri i LDK-së, ka thënë se kjo parti do të luftojë kapjen e shtetit.

Në Interaktiv të KTV-së, Abdixhiku ka thënë se ka hyrë në politikë pasi ka bërë platformë të përbashkët me LDK-në që të mos ketë kurrë bashkëpunim me kapësit e shtetit.

“Kemi krijuar një platformë që kurrë të mos ketë bashkëpunime me kapësit, mendoj se LDK-ja është dënuar për bashkëjetesën të tillë. Ndërtimi i kësaj platforme është pikërisht anti-kapje. S’po hy për të shpëtuar LDK-në, por për të shtuar aty vlera. Nuk është LDK-ja që po mbetet statike. Rruga është shumë e vështirë, por ka një gatishmëri të shprehur edhe nga kryesia që të ndodhë ky transformim. Qytetarët kanë mundësi që të zgjedhin”, ka thënë ai.

Abdixhiku po ashtu ka thënë se pret garë të fortë në zgjedhjet e 11 qershorit dhe pret rezultat të ngushtë.

“Uniteti i LDK-së është domosdoshmëri në këto zgjedhje, asnjë formë tjetër nuk i jep shans koalicionit anti-kapje. Besoj se këto diferenca do të kalohen, dhe këto shihen si pasuri. Fakti që unë kam hy do të thotë se ja kam zënë vendin dikujt që ka kontribuuar për një kohë të gjatë. Rezultati dhe gara do të jetë shumë i ngushtë”, ka shpjeguar ai.