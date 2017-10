Abdixhiku: Brenda kësaj jave LDK-ja vendos për koalicionet! (Video)

Lumir Abdixhiku i LDK’s ka thanë në Rrokum Roll të Televizionit Rrokum se jane shumë faktorë qe kane ndikue ne fitoren e LDK’s ne zgjedhjet lokale ne Kosove.

“Jemi marre me veten dhe jo me tjeret, ndersa kemi pase fushate model, kemi ba takime e nuk kemi ‘hanger qebapa’”, permend Abdixhiku disa nga këta faktorë.

Nder te tjera, tue fole per ringritjen e LDK’s, Abdixhiku ka permend edhe faktin se kjo parti asht deklarue se nuk shkon me PDK’n.

Sa i perket koalicioneve te mundshme per ballotazhin e Prishtines, Abdixhiku thote se i vetmi koalicion ka me qene me qytetarin.

“Me PDK’n nuk bajme koalicion ne Prishtine”, thote ai.

Per komunat tjera, ku LDK asht ne ballotazh, Abdixhiku thote se kjo çashtje ka me u diskutue ne mbledhjen e Keshillit të Pergjithshem te LDK’s, qe ka me u mbajte ne kete javë.

Abdixhiku ma tej thekson se, PDK ka nji ranie drastike ne dy palë zgjedhjet e fundit nen udheheqjen e Kadri Veselit.

“Kundershtar i ardhshem i LDK’s ka me qene VV’ja”, thote ai, ndersa nuk perjashton nji bashkim te PDK’s me VV’n në të ardhmen me formue boshtin e majtë.