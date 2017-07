AAK: Kuvendi duhet të vendosë se kush e drejton dialogun me Serbinë

Kosova nuk duhet t’i qaset një dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, nga i cili fiton vetëm kjo e fundit, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike në Kosovë.

Reagimet e tyre kanë pasuar pas takimit të së hënës në Bruksel, ndërmjet presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, të cilët kanë paralajmëruar një fazë të re të dialogut ndërmjet dy vendeve, me lehtësimin e Bashkimit Evropian.

Pal Lekaj, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky i cili është brenda koalicionit parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se faza e re e këtij dialogu, duhet të jetë më përmbajtësore dhe që shkon në favor të forcimit të shtetit të Kosovës dhe njohjes reciproke.

“Ne mendojmë se së pari duhet të kemi një kornizë të qartë për dialog, një afat kohor dhe tema që shkojnë në favor të forcimit të shtetit dhe zgjidhjeve të problemeve që i kemi me Serbinë. Prandaj, ndoshta ka ardhur koha që dialogu të jetë shumë më i qartë, më përmbajtësor, me tema që shkojnë në favor të forcimit të shtetit të Kosovës dhe njohjes reciproke. Deri më tani, politika i ka lejuar Beogradit që të merret me çështje të brendshme të Kosovës. Tani, në këtë rast, nuk guxohet të mendohet diçka e tillë”, tha Lekaj.