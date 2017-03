AAK kërkon zhvlerësimin e raportit të Komisionit për demarkacion

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), vëren se raporti i Qeverisë së Kosovës mbi matjen e territorit, nuk prezanton asgjë tjetër veç një grumbull përrallash me qëllim, mashtrimin e opinionit publik. AAK e fton Qeverinë e Kosovës që urgjentisht ta zhvlerësojë ketë raport.

“AAK, vëren se raporti i Qeverisë së Kosovës mbi matjen e territorit, nuk prezanton asgjë tjetër veç një grumbull përrallash me qëllim, mashtrimin e opinionit publik. Raporti mund të cilësohet edhe kundër interesave të Kosovës dhe fyes për klasën politike, ekspertët e fushës dhe opinionin publik. Qeveria e Kosovës është përgjegjëse pse ka lejuar, fabrikimin e një materiali të gënjeshtërt, me plot të pavërteta dhe përmbajtje joserioze grafike dhe faktike. Publikimi i fotografive qesharake në raport, paraqet një tallje me opinionin e shqetësuar publik e politik të vendit. Kjo e ulë autoritetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe në planin e brendshëm. AAK, e fton Qeverinë e Kosovës që urgjentisht ta zhvlerësojë ketë raport, ndërsa hartuesit e tij t’i marrë në përgjegjësi për tallje dhe prezantim të faktografive të pavërteta dhe manipuluese për opinionin. AAK po ashtu fton ekspertët e pavarur që ta japin kontributin e tyre intelektual e atdhetar dhe ta thonë të vërtetën për raportin e manipuluat të matjes së territorit të Kosovës!” thuhet në njoftimin e AAK-së.