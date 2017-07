AAK e bindur se PAN i ka numrat për formimin e Qeverisë

Derisa KQZ’ja ende nuk ka dhënë një datë se kur do të bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve për t’i hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja, partitë politike po i kalkulojnë mundësitë e lidhjes së koalicioneve pas-zgjedhore për formimin e qeverisë së re.

Në AAK thonë se i kanë siguruar votat e mjaftueshme për krijimin e qeverisë dhe kërkesa e LDK’së që të prishet bashkëpunimi me PDK’në është e paarsyeshme.

‘Ky koalicion ka fitu zgjedhjet. Ky koalicion ka të mandatuar z.Haradinaj. Ky koalicion, jo koalicion tjetër. Prandaj edhe puna dhe çfarëdo komenti që vije nga të tjerët që të bëhet kjo apo ajo ndarje është e paqëndrueshme dhe e pakuptueshme sepse ky është koalicioni që ka dalë forcë e parë politike dhe ka fituar zgjedhjet. Nuk mund të kërkojnë ndarje të tilla dhe të bëjnë matematika të tjera. Koalicioni fitues është koalicioni PAN”, tha Magbule Shkodra, kryetar e forumit të gruas në AAK.

Shkodra është e bindur se Ramush Haradinaj do të jetë Kryeministër. Thotë se PAN’i është në pritje të certifikimit të rezultateve nga KQZ’ja sepse i ka siguruar votat e mjaftueshme për formimin e Qeverisë.

“Në momentin që vije Qeveria Haadinaj për të kërkuar besimin në parlament do të ketë votën e mjaftueshme për të filluar punën me qeverisjen e Kosovës. Kjo votë vjen nga deputetët individualë të cilë shprehin besimin se personi i cili do të marrë përgjegjësinë e në këtë rast është Ramush Haradinaj është njeriu i cili me të vërtetë i nevojitet Kosovës në këto momente, në këto faza që jemi duke kaluar. Është i vetmi person që mund t’i shtyjë proceset përpara”, tha ajo.

Për formimin e Qeverisë kërkohen 61 vota në parlament.