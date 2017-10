A wshtw kapur kafsha me kokw njeriu?

Spekulimet që një krijesë e vogël mace me një kokë njerëzore ishte gjetur në Malajzi, janë mohuar nga policia. Zyrtarët u detyruan të mohonin ekzistencën e kafshës, pavarësisht videove dhe fotografive që qarkullojnë në internet. Video janë raportuar të bërë në zonën Pahang të Malajzisë perëndimore. Ata tregojnë krijesën e tullac rozë me katër gjymtyrë dhe një kokë të ngjashme me njeriun. Ka kthetra të mprehta në të katër gjymtyrët, dy dhëmbë të mprehta dhe flokë të hollë të zinj.Shefi i policisë shtetërore Datuk Rosli Abdul Rahman tha se fotografitë ishin “të pavërteta”

