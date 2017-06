A po zhvillon negociata AAK’ja me LDK’në?

Kandidati për deputet nga radhët e AAK-së, Muharrem Nitaj, ka thënë se partia e tij po zhvillon takime të shumta me LDK-në.

Nitaj ka thënë se AAK po zhvillon takime të shumta dhe se nuk kanë asnjë arsye që këto takime t’i zhvillojnë fshehtas.

I pyetur nëse AAK është duke zhvilluar bisedime me LDK, Nitaj tha se është krejt legjitime që një koalicion politik që i ka fituar zgjedhjet të zhvillojë negociata më krejt partitë.

Nitaj tha se varet se nëse do të jetë Qeveria, PAN, pakicat dhe disa deputetë ose nëse do të jetë Qeveria, PAK,LDK, pakicat dhe disa deputetë pra varet se cila do të jetë formula qeverisëse.