A po ribashkohen Selena Gomez dhe Justin Bieber?

Kjo duket të jetë një javë ribashkimesh për Selena Gomez. Përpara disa ditëve u raportua për takimin e këngëtares 25 vjeçare me ish miken e saj më të mirë, Demi Lovato. Mirëpo, së fundmi ajo është parë në shoqërinë e ish të dashurit të saj, Justin Bieber, në shtëpinë e saj në Los Anxhelos, shkruan Kosova.info.

TMZ pretendon që ka foto të Justin dhe Selena që mbërrijnë në shtëpi me pak minuta dallim nga njëri-tjetri të dielën (22 tetor). Sipas TMZ, ata janë shoqëruar edhe javën e kaluar!

Pavarësisht ribashkimit të saj me Justin, burimi thotë se Selena dhe The Weeknd janë në një lidhje stabile dhe si duket The Weeknd është i njoftuar për shoqërimin e tyre. /KI/