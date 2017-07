A po kuptohet dhe trajtohet Republika si lodër?

Shkruan: Skënder MULLIQI

Shteti i Kosovës secilën ditë e më shumë po ngjanë në Republikë Banane. Na është dashur të presim afër 100 vite për të qenë të lirë në tokat tona. Na është dashur të presim gjatë të ndërtojmë shtetin e ri të Kosovës. Si duket kjo klasë politike në pushtet nuk e ka kuptuar ose nuk donë ta kupton rëndësinë e shtetit. Me shumë Republikën e ka kuptuar si ndonjë lodër më të cilën bënë çka të dëshiron. Në vend të shtetndërtimit për 18 vite, më shumë pamë plaçkitje të resurseve natyrore, plaçkitje të buxhetin te shtetit, shpëlarje parash, zhvatje, uzurpime, ndalim të investimeve të jashtme, emërime për ambasadorë dhe për personel njerëz jo kredibil dhe njerëz shumë problematik. Në diplomaci janë duke u manifestuar skandale të ndryshme. Këtyre ditëve pamë edhe një skandal të rënd të një zyrtari të konsullatës në Nju Jork. Albert Veliu, shofer po akuzohet nga shteti amerikan për pastrim të parave dhe trafikim me narkotikë. Po ashtu, i arrestuar në mesin e narko-dilerëve të dyshuar e transportuesve të armëve të rënda, është edhe vëllai i tij, Alban Veliu. Albert Veliu nuk është thjesht një vozitës i Konsullatës së Kosovës në Nju Jork, ai është i afërt edhe më zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Ish-Ambasadori i Kosovës në SHBA, Bekim Sejdiu dhe konsullja Teuta Sahatqija kishin kërkuar disa herë shkarkimin nga puna të Albert Veliut, por kjo gjë ishte refuzuar fuqishëm Hoxhaj. Punëtorët në ambasadat tona na kishin turpëruar edhe disa herë më parë. Në fund të korrikut të vitit 2013, disa qytetarë kroatë ishin ankuar në polici se në një udhëkryq kanë vërejtur një Mercedes me targa diplomatike, që po lëvizte “zig-zag” duke rrezikuar personat e përfshirë në trafik. Drejtuesi i automjetit ka qenë Urtak Hamiti, atë kohë ministër-këshilltar i Ambasadës së Kosovës në Kroaci. Mediat që kanë raportuar rreth këtij rasti njoftonin se Hamiti, që është djali i ish-deputetit të LDK-së, Sabri Hamitit, kishte refuzuar urdhrat e policisë për të fikur motorin dhe për të dalë nga vetura ndërsa dyshohej se ka qenë në gjendje të dehur. Ai në vend të ndëshkimit më të kthyer në Kosovë është duke ushtruar profesionin e profesorit universitar. Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj i cili moti ishte dashur të shkarkohet nga posti i Ministrit të Punëve të Jashtme për këto incidente te rënda, thuhet se nuk i lë të heqin keq të afërmit e tij në misione diplomatike. Konsullit të Kosovës në Milano të Italisë, Lavdim Morinës, përveç pagës thuhet se i paguhen edhe shpenzimet e nevojave të luksit… Një zyrtar i konsullatës së Kosovës në Cyrih, Mehmet Bislimi, priste kosovarët që kanë nevojë për shërbime konsullore me këmbë mbi tavolinë. Këta shembuj dhe ndonjë tjetër janë fotografia jonë së çfarë njerëzish na përfaqësojnë në ambasadat tona. Shteti nuk mbahet në këmbë më njerëz të komprometuar, të pa arsimuar dhe të pa kulturuar. Nga pushtetet që punuan keq gjatë këtyre viteve nuk mund të presim diplomatë të mirë, diplomatë të cilët vërtetë te cilët do të na zbardhshin fytyrën para botës demokratike. Rasti i Veliut ishte dashur të jetë rasti i fundit në diplomacinë tonë të komprometuar. Si në mbarë sistemin qeveria e ardhshme ishte dashur të bën ndërhyrje përmbajtësore për spastrimin e aparatit shtetëror nga elementet kriminale dhe korruptive. Diplomatet e pa zot që janë në ambasada ishte dashur të kthehen në shtëpi. E ardhmja e Kosovës me struktura të komprometuara politike nuk do të jetë aspak e mirë.