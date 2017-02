A po e përsërisim gabimin e vitit të kaluar

Shkruan: Islam KRASNIQI

Viti i kaluar u përcoll me shumë probleme, ku pothuaj së terë vitin nuk bënë asgjë, si pasoj e veprimeve të pa matura të qeveris dhe institucioneve tona, të cilët u futën në lojë, pa ditur të luajnë, pa i kuptuar veprimet e veta, për t’i plotësuar kërkesat e diskriminuese të bashkësisë ndërkombëtare apo për të shpëtuar vetën, në dem të qytetarëve të vetë.

Edhe ky vit filloj me tensione të reja, të cilat na erdhën dhuratë nga qeveria e jonë, apo me mirë si pako, sepse marrëveshjet që bllokuan Kuvendin vitin e kaluar po priten të rikthehen përsëri në Parlamentin e Kosovës, të cilat do të shoqërohen edhe me protesta në rrugë. Demarkacioni dhe Asociacioni përsëri do të jenë të freskëta për qytetaret e vendit, ku qeveria nuk i përfilli kërkesat e kundërshtarëve të këtyre marrëveshjeve, por veproi ashtu si ajo deshi, duke krijuar një komision të ri për demarkacion pa e shkarkuar të vjetrin, edhe pse i vjetri kishte kryer mandatin e tij.

Injorimi i qeverisë që i bëri përsëri Opozitës dhe atyre që mendojnë ndryshe nga pushteti, tregon qartë së ky pushtet nuk mori aspak mësim nga bllokada në vitin e kaluar, nga gaz lotsjellësi, ku kjo neglizhencë do të na kushtoi edhe më shumë në rrugëtimin për konkludimin e shtetit, pa i përjashtuar edhe në rrugëtimin drejt anëtarësimit në institucionet ndërkombëtare.

Opozita thotë së këto marrëveshje janë të vdekura gjersa presidenca dhe qeveria po tentonin t’i ringjallin këto marrëveshje, të cilat shkojnë vetëm në dem të sovranitetit tonë.

Ky pushtet ka humbur fuqinë, lidhur më këto marrëveshje dhe duhet të fuqizohet, dhe fuqizimi vjen vetëm duke shkuar në zgjedhje të parakohshme apo edhe duke u bashkuar me opozitën, që bashkërisht të bëjnë me të merren, për vendin, për të ardhmen e qytetarëve sepse këto marrëveshje janë nënshkruar në Bruksel dhe si do të ndalen, kush do ti ndalë, këta njerëz nuk mund ti ndalin dot. Duhet ti lamë inatet personale, sepse individët, partitë politike vinë e shkojnë, mos ta lidhim fatin e popullit për fatin e individëve apo edhe për fatin e grupeve të caktuara, ku populli të vuaj përsëri si pasoj e tyre!..