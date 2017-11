A ndikon hëna e plotë në sjelljen e fëmijës? Ja çfare thonë studiuesit

Efektet e hënës së plotë tek njerëzit, sidomos tek fëmijët, kanë qenë gjithmonë një pikëpyetje e madhe për shkencën. Mitet dhe legjendat i lidhin fazën e hënës me njerëzit në mënyra të ndryshme – nga “transformimet në ujqër” e deri tek privimi i gjumit. Një studim i ri që u krye nga Spitali i Fëmijëve i Institutit Hulumtues Lindor të Ontario “Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute” hyn në thellësi me të dy teoritë e përmendura më sipër: nëse hëna e plotë të prish gjumin dhe, nëse ajo shkakton tek fëmijët hiperaktivitet.

Edhe pse prej shumë kohësh është menduar se hëna e plotë ndikon në sjelljen e fëmijëve dhe në gjumin e tyre, ky studim gjeti vetëm një detaj të vogël, vetëm tek njëra teori, ajo e gjumit.

“Kohëzgjatja e gjumit tek fëmija ndikoj vetëm 1 përqind, gati pesë minuta më pak kur hëna qe e plotë në krahasim me hënën e re, ndërsa sjelljet dhe aktivitetet e tyre nuk u luhatën aspak nga ky cikël.

Gjithsesi, ky studim nuk ishte i mirëfilltë, fëmijët nuk u testuan gjatë gjithë muajit por vetëm pak ditë. Nëse prindërit duan të testojnë fëmijët e tyre, mund ta bëjnë fare mirë, thjesht prisni sa hëna të jetë e plotë.

Të shtunën (nesër) hëna do të jetë në maksimumin e saj, me 99 përqind. Ju sugjerojmë të testoni sjelljen e fëmijës tuaj natën e së shtunës, më pas bëni krahasimin me ciklin e ri të hënës. Kjo gjë do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë fëmijën tuaj dhe ta kuptoni edhe vetë nga se buron gjithë ky hiperaktivitet dhe pagjumësi. /Syri.net