A kanë hile edhe shqiptarët në rastin Haradinaj?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Arrestimi i kryetarit te AAK-së dhe ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinajt në Francë ka provokuar diskutime, reagime dhe debate të shumta si ato ndërkombëtare ashtu edhe vendase. Patëm edhe protesta të shqiptarëve në Francë, në Kosovë dhe kemi të paralajmërime të protestave të radhës në Bruksel etj. Reagimet e shqiptarëve kudo që jetojnë dhe veprojnë kanë qenë të menjëhershme. Autoritetet në Francë e ndaluan, të mërkurën, ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, në aeroportin e Bazelit bazuar në një urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe, me të cilin Haradinaj akuzohet për krime gjatë luftës në Kosovë. Arrestimi i Haradinajt i bërë pikërisht tash ka qëllim dhe prapavijë të caktuar politike. U arrestua kur po fillon punën Gjykata Speciale. U arrestua pikërisht kur bisedimet shqiptaro –serbe për normalizimin e marrëdhënieve duket së janë futur në qorrsokak. Më këtë rast dua të potencoi krizën globale dhe kërcënimet e vazhdueshme serbo –ruse karshi Ballkanit Perëndimor, e veçmas karshi tendencës për pushtim të territoreve shqiptare. Ofensiva politike por edhe ushtarake e diktatorit Putini ka për qëllim kthimin e hegjemonisë që e kishte dikur Bashkimi Sovjetik. Udhëheqësi i Kremlinit mori krah më pushtimet e ish republikave ruse, dhe më intervenimin ushtarak në Siri në krah të regjimit të, Bashar El Asaadit. Putin duket së është duke gjetur përkrahje edhe nga qarqet e caktuara politike të shteteve të rajonit, qka neve na intereson më së shumti. Disa liderë politikë dhe shtetëror kanë filluar të kthehen më fytyrë kah Lindja dhe pikërisht po kërkojnë mbështetje politike për të mbetur në pushtet në shtetet e tyre, nga regjimi i Vladimir Putinit. Edhe dy liderët politike shqiptarë, Hashim Thaçi president i Kosovës më vota të kontrabanduara të PDK-së dhe LDK-së, dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama po tregohen shume cinik. Që të dytë këta janë duke bërë koncesione politike të rrezikshme Vuqiqit dhe tërthorazi edhe Putinit. Rama që disa herë vizitoi Beogradin unë do të thosha hiq me nevojë të madhe. Asgjë pozitive nuk mund të këtë nga qëndrimet zyrtare në Beograd dhe takimet e tija me Vuqiqin, kur dihet mirë së sa janë të predisponuar serbët për obstruksione politike, kur bëhet fjalë për mbajtjen e fjalës, apo qëndrimit apo marrëveshjeve të arritura. Serbët historikisht janë treguar të pa besë dhe janë treguar shkelësit më të mëdhenj që mund të ekzistojnë. Koncesionet politike të Thaçit sa ishte kryeministër i Kosovës, për dy mandate dhe tash si president, janë duke na kushtuar shumë. Në këtë kontekst duhet shikuar edhe arrestimin e Ramush Haradinajt. “Krahu i Luftës “që bukur një kohë të gjatë janë duke zhvilluar luftë të hapur mediatike. Janë duke i bërë njeri- tjetrit akuza dhe kundër akuza ndër më të rëndat gjatë kohës së luftës dhe pas përfundimit të saj. Janë duke i qitur të gjitha të palarat njeri- tjetrit për mbijetim politik, por më shumë për ti ikur disi Gjykatës Speciale. Hashim Thaçi të vetmin liderë të cilin e sheh si rival të fortë në këtë skenë aktuale politike është Ramushi. Haradinaj ishte ai që nxori nga rendi i ditës, ratifikimin në Kuvendin e Kosovës variantin qeveritarë të Demarkacionit më Malin e Zi. Ramushi jo vetëm që bëri që të komprometohet varianti qeveritarë para opinionit të gjerë publik, por refuzimi i shumicës së deputetëve që mos të votohet si i tillë, bëri që të qiten në shesh edhe shumë të palara të tjera të këtij koalicioni qeverisës. Edhe “Zajednica” gjithnjë e më shumë shpërfaqi dobësitë e kreut të pushtetit, si koncesioni më i madh, siç është ndarje në baza etnike. Më Asociacionin dhe Demarkacionin, Ramushi arriti të ngritët në politikë bërjen e Kosovës, pa e mohuar këtu në asnjë mënyrë rolin e madh të Opozitës në krye më VV –në. Edhe marrëveshjeve të tjera të dëmshme gjoja teknike më Serbinë gjithnjë e më shumë po iu del boja. Po e tregon koha së ishin marrëveshje të ngutshme pa asnjë kusht. Këto marrëveshje deri me sot i sollën përfitime vetëm Serbisë. Të gjitha këto të cilët i përmenda më lartë më duket mua, ishin argumente të cilat ndikuan që Ramushi të arrestohet nga organet relevante franceze. Franca duket së nuk ka hequr shumë dorë më aleancat e vjetra më Serbinë e pa reformuar. Nëse jemi shtet sovran i pranuar edhe nga Franca, çfarë logjike ka që udhëheqësit tanë politik dhe ish- ushtarakët e lartë të arrestohen më urdhra të Serbisë ?!.