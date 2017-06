A ka probleme PAN’i me Fatmir Limajn, sipas Haradinajt? (Video)

I nominuari për kryeministër nga PAN, Ramush Haradinaj, ka folur për frymën brenda këtij, pas zgjedhjeve, duke bërë të ditur nëse do të ketë ndarje të grupeve parlamentare, dhe nëse ka distancim të Fatmir Limajt.

Haradinaj ka treguar nëse Aleanca do të ndahet nga PAN, në grupin e saj parlamentar, apo do të funksionojnë së bashku edhe në Kuvend, përveçse në qeveri.

Kandidati për kryeministër ka treguar nëse bashkëpunimi i AAK’së me Nismën e Partinë Demokratike do të vazhdojë në zgjedhje lokale, ose edhe më tutje, me mundësi shkrirje në një subjekt të vetëm.

Nisur nga vendosja e Nismës së Limajt për t’u ndarë nga PAN në grupin parlamentar, Haradinaj ka treguar nëse ka përçarje mes këtij koalicioni.

Më poshtë mund ta ndiqni videon e plotë: