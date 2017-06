A ka arritur Ryva Kajtazi t’i rikthejë linjat trupore pas lindjes së vajzës? (Foto)

Këngëtarja e njohur Ryva Kajtazi muaj më parë ka përjetuar ndjenjën më të bukur atë të të bërit nënë për herë të parë.

Ryva ishte bërë nënë e një vajze të ëmbël të cilën e pagëzoi me emrin Dorela. Mirëpo Ryva deri më tani ka mbajtur privatësi për vajzën e saj.

Javë më parë Ryva kishte publikuar disa imazhe ku shihej duke shëtitur së bashku me bashkëshortin dhe vajzën e saj. Në ato foto Ryva shihej ende me peshë të tepërt pas lindjes. Por pak minuta më parë ajo ka habitur fansat e saj me imazhin e fundit. Si duket Ryva është përkushtuar të kthejë linjat e saj seksi dhe si duket e ka arritur këtë.

E veshur me shumë stil, Ryva duket e mrekullueshme.

