A janë të zotë shqipëtarët (kosovarët) ta ruajnë shtetin?

Shkruan: Falkona HASANI

Një pyetje pasrendëse e asaj të At Gjergj Fishtes e bërë kohë më parë, e cila më aktuale se kurr, vazhdon të jetë sot.

Dhemb shumë fakti që kjo pyetje gjen vend përsëri edhe pas kaq shumë vitesh. Po shkojmë drejt një dekade shtet, dhe a jemi te zotë ta ruajm shtetin? Kemi qenë qdoherë të ndihmuar nga fuqi të medha edhe për levizjet më të vogla, për të cilat pa dyshim duhet të jemi më se falenderues, dhe me arsye sepse ndihma e tyre, na bën që të jemi këtu sot, te gjallë dhe duke u perpjekur për ngritje. Mirëpo kur do të vijë koha që shqipëtaret ( kosovarët ) ta mbrojnë dhe ruajn vendin e tyre të pavarur duke mos qenë të shtyrë per çdo lloj veprimi pa nderhyrje të të tjerëve.

Thënë kjo vetëm nga deshira e madhe që Kosovën ta shoh si fuqi duke besuar në potencialin e saj.

Prezente gjatë këtyre nëntë viteve të Kosovës si shtet që rrallë herë na prezantoi me një pavarsi te kënaqshme, pa marrë vendime si një shtet qe gëzon të drejtën e vendosjes, pa qëne në gjendje ta ruaj mëvetesinë e saj të pakusht.

Kosova ka thyer mure të mëdha për të arritur drejt shpalljes shtet, mirëpo e ka shumë më të vështirë thyerjen e barikadave që e bejnë atë sot edhe më të dinjitetshme, një Kosovë që lidh korelacion me bijtë e saj qe t’i dalin zot njëri- tjetrit.

Se a janë të zotë kosovarët t’i dalin zotë vendit të vet, pa dyshim fare themi po, mirëpo sa është e dukshme kjo zotësi, goditemi me një rrebesh dyshimesh.

Rëndësi të barabart me pyetjen këndellëse, ka edhe vetë përgjigjja e saj, mbase edhe më e rëndësishme.

Në anën tonë është që më të bashkuar se kurr të vendosim ta ruajm vendin tonë duke luftuar me të gjitha mënyrat çdo veprim të dëmshëm që i kanoset dhe i cënon pavarsinë e plotë vendit.

Sepse Kosova sështë thjesht një lokacion, ajo është foleja jonë (e sigurtë).