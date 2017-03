A janë shndërruar Kosova dhe Shqipëria në “Republika Banane”

Shkruan: Skënder MULLIQI

“Republika Banane“ interpretohet në mënyra të ndryshme.Secili variant për këtë është ndoshta më i keq së tjetri. Termini për “Republikën Banane” gjenezën e kanë nga Hondurasi në fillim të shekullit të kaluar, kur disa kompani amerikane kanë kontrolluar ekonominë e këtij shteti. Kur në një qastë regjimi i Hondurasit ka vendosur ta kundërshtoj ligjin e vendit,duke bërë kështu që të ndërrohet edhe regjimi. Ky aksion ka marr konotacion edhe gjeopolitik të “Republika Bananes”. Kjo shprehje është e lidhur më shtetet e Amerikës Jugore si shenjë për shtetet të cilat nuk respektojnë parimet e së drejtës dhe ligjet e shtetit. Dihet së konotacioni i Republikës Banane nuk e dëshiron populli veç qarqet e caktuara politike. Kjo i shkon për shtati më së shumti shteteve më regjime fragjile dhe të predisponuar kah diktatura. Kjo vlen për shumë shtete të rajonit por edhe për dy shtetet shqiptare. Për këtë gjë sigurisht së përgjegjës janë funksionarët e lartë të dy shteteve tona. Shqipëria e Edi Ramës duke kultivuar në mënyrë institucionale kanabisin dhe drogat është shndërruar në shtet të Banane Republikës. Nuk është frazë e zbrazët së regjimi në Tiranë dhe regjimi në Prishtinë I kanë kthyer shtetet e tyre në shtete ku po lulëzojnë krimi i të gjitha formave dhe korrupsioni i nivelit të lartë. Ne atë vend ku shumë fusha dhe në male kultivohet kanabisi dhe kur mbarë aparati shtetëror në një formë apo në formë tjetër është të implikuar, janë tregues i mjaftueshëm së Shqipëria ka zgjedhur rrugën e gabuar. Protesta masovike të Opozitës në qendër të Tiranës dhe protesta e formës së çadrave janë produkt te mos qeverisjes së mirë më vendin të qeverisë të Edi Ramës, edhe vet i implikuar në afera të ndryshme kriminale. Këto protesta rezultuan më katër dorëheqje në qeverinë e Ramës, por jo edhe më zëvendësimin e tyre adekuat. Madje në një post të lartë u vu pasardhësi tipik i Enver Hoxhës. Zaten më të gjithë format Edi Rama po bën përpjekje të kthimit të Shqipërisë në kohën e diktaturës. Për shumicën e qytetarëve zgjedhjet në Kosovë dhe një qeveri teknike siç po e kërkon Lulëzim Basha i PD-së kanë mbetur solucione të vetme apo mundësi e daljes nga kriza e katandisur e Kosovës dhe Shqipërisë. Zgjedhjet e parakohshme dhe qeveria teknike në Shqipëri do të ishin zgjedhje për jetën. Kjo vlen edhe për zgjedhjet në të gjitha nivelet. Të largohen më votë të lirë njerëzit spekulativ dhe njerëzit të cilët në mënyrë permanente janë duke iu sjellë dëme te mëdha dy shteteve shqiptare. Nuk është frazë boshe sot për shumë njerëz gjetja e një vendi të punës, ajo është barazi më jetën. Në grupimin e parë të qytetarëve hynë ata të cilët të ciklet e zgjedhjeve i konsiderojnë si shpresë për ndryshime pozitive. Për grupin e dytë te qytetarëve vet brenga e kësaj bote është një kore bukë, të cilët po jetojnë më ndihma sociale. Grupimi i tretë është me numër më të vogël dhe ka fuqi vendimmarrëse ne shoqëri. Grupimi i tretë është i predisponuar për procese demokratike në Kosovë, por që ky grupim e ka humbur shumë durimin nga gjendja e pa shpresë që është krijuar qëllimisht në Kosovë. Ata gjithnjë e më shumë po largohen nga vendi. Po largohen nga shteti, ku pa mëshirshëm po i plaçkitet prona shoqërore. Po largohen nga shteti i cili secilin ditë e më shumë po u sjellë trauma, sepse nuk ka drejtësi, nuk ka siguri sociale. Humbja e shpresës ka një ciklus sikurse që janë vetë zgjedhjet. Po shtohet numri i politikanëve të cilët si mjet dhe metodë i kanë manipulimet dhe rrenat. Sot, është shumë vështirë të bëjmë dallimin se cila është rrena dhe së cila është e vërteta. Qytetarët shumë pak kanë çka të mbajnë në mend nga të mirat materiale, së na kanë vërshuar nga të katër anët të këqijat të cilat nuk po kanë të ndalur. Nuk ka se si të bëhet mirë kur shteti plaçkitet dhe vidhet pa mëshirshëm nga kastat politike në pushtet. Plaçkitet dhe sërish fillohet nga e para. Kjo është turpi që nuk lahet kurrë. Këto kasta në pushtetin e Shqipërisë dhe në pushtetin e Kosovës po na sjellin situata dramatike. Regjimet në rajonin e Ballkanit shumica janë më biografi të dyshimtë dhe më biografi kriminale, dhe për ata edhe e kanë gjetur kooperimin e mirë më njeri –tjetrin. Nuk ka gjë më keq së kur fatin e një kombi e kanë në dorë Rama, Thaçi dhe Mustafa. Treshe perfektë kjo e përfshirë në afera të krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Po mos t ë ishte kështu nuk do t’i kishim punët kaq llugë në pikëpamje politike dhe të ecurive ekonomike. Kjo treshe më logjikë komuniste të te menduarit dhe të vepruarit, janë bërë të rrezikshëm për proceset demokratike në Shqipëri dhe në Kosovë.