A janë Aaron Rodgers dhe Danica Patrick në një lidhje?

Një tjetër çift ‘zbulohet’. Aaron Rodgers, 35-vjeçar dhe Danica Patrick, 24-vjeçare, duket se janë në një marrëdhënie tash e disa muaj. Është TMZ që e ka kapur çiftin në një darkë që na bën të besojmë që lidhja e tyre po bëhet gjithnjë e më publike.

Dyshja është parë në një restorant në Arizona me një grup miqsh.

Rikujtojmë që të dy kanë dalë së fundmi nga lidhje që kishin me ish partnerët e tyre. Danica ishte e lidhur me Ricky Stenhouse, me të cilin u ndanë vitin e kaluar. Ndërsa, Aaron ishte në lidhje me Olivia Munn. Ata janë ndarë vitin e kaluar.