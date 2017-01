A i harruam komandantët e stupcave

Shkruan: Rexhep ShAHU

Ata komandantët që ndanin në hartë copat e atdheut për veten e tyre si trofe lufte, ende pa u çliruar Kosova, ata që prisnin si bisha në pritë me ia marrë pushtetin Rugovës, pasi filloi luftën NATO për ta çliruar Kosovën, ata nuk kanë qenë kurrë në front të luftës, nuk kane qenë në asnjë betejë.

Shesh betejat e tyre për pushtet e plaçkë lufte kanë qenë në Tiranë, Durrës, Kukës, Has, Tropojë, Zvicër, Gjemani, Suedi etj., por jo në asnjë front lufte në Kosovë. Ndaj mos ua jepni atë meritë që nuk e kanë komandantët zhvatës. Skena e Stupcave duhet të xhirohet në Rogner në Tiranë…

UÇK është krenaria më e madhe e shqiptarëve sepse UÇK u tregoi shqiptarëve, që kishin harrua, se edhe serbët i vret plumbi, u tregoi shqiptarëve se si vriten serbët. UÇK vrau frikën e shqiptarëve, drejtoi kurrizin e shqiptarëve. Vetë krijimi i UÇK është fitorja më e madhe e saj dhe e gjithë shqiptarëve.

UÇK bëri që unë të shoh, të njoh, të prek me dorë hero shqiptar, sepse ne kishim harruar a kemi heronj, nuk dinim si është heroi i luftës. UÇK bëri që unë të rri me heronj shqiptarë, të shoh se si mbijeton heroi shqiptar me plumba në trup dhe si niset sërish për në luftë, si vdes heroi shqiptar pa lënë amanet as partinë, as Enverin, as atdheun, as Kosovën, se si vdes duke derdhë lot dhimbje…

Por unë kam parë me sytë e mi edhe komandantë stupcash, veç jo në front të luftës por në zyra, kafene, restorante luksoze, siç kam parë komandantë të vërtetë jo si të stupcave, bashkë me ushtarë dhe që nuk bënin diferencë me ushtarët dhe nuk shfaqnin asnjë përbuzje a bezdi ndaj ushtarëve.

Është radha e stupcave të luftojnë që të vritet frika në Kosovë, frika e madhe që është gjithkund e rri pezull mbi kokat tona, na përgjon ngado, frika prej komandantëve të gjithëpushtetshëm, prej komandantëve që kanë në duar pushtetin e mbidheshëm e të nëndheshëm dhe kërcënojnë gjithkënd duke përdorë naivitetin dhe injorancën e atyre që kanë lëpirë ndonjë kockë, të vritet frika dhe njerëzit të kenë kurajë e guxim t’i thonë të vërtetat që i dinë ose të shmangen prej tyre pa frikë. Pa u thënë ato të vërteta, shoqëria shqiptare në hapësirën shqiptare do të rritet si gjarpri nën gur. Sepse dikush ka refuzuar luftën, dikush ka mashtruar luftën, dikush ka blerë shtrenjtë dëshminë se ka qenë në luftë pa qenë në luftë, dikush merr dekorata të pamerituara sikur ka ndihmuar luftën, dikush ka bërë tregti armësh dhe shkruhet luftëtar e veteran e komandant, dikush bëhet veteran lufte pa pas asnjë lidhje me luftën, dhe dëshmitë e veteranëve u bënë si fletëvotimi të garantuara për dhënësit e dëshmive, shqiptarët e Shqipërisë nuk iu bashkuan luftës, invalidët e luftës u përbuzën e vazhdohet të përbuzën, mashtruesit që s’kishin lidhje me luftën përveçse kishin dëgjuar ndonjë krismë arme, u graduan si luftëtarë të dorës së parë.

Stupcat janë në fillim, nëse e kanë seriozisht paqtimin e ndërgjegjes tonë.