A është e shëndetshme vera e kuqe?!

Ka një kohë të gjatë që kur për verën e kuqe, është thënë si një mundësi për benefite që sjell shëndetit të njeriut.

Por, një gjë e tillë nuk ka dhe prova të mjaftueshme që mund ta dëshmonin, pasi sipas hulumtimeve të fundit, vera e bardhë është ajo e cila ka efektin shëndetësor të ngjashëm sikurse të birrës për ata që kanë gurët në veshka.

Përfitimet shëndetësore të verës së kuqe shpesh iu atribuohen cilësive antioksiduese të polifenoleve të saj, duke përfshirë acidin kafeik, acidin gallik dhe resveratrolin.

Secila prej këtyre kimikateve është treguar të ketë efekte të fuqishme në eksperimente, por cilësitë e tyre mjekësore mbeten të diskutueshme, sidomos në doza që u dërgohen pinëve të moderuar të verës.

+Përveç kësaj, nëse këto antioksidantë do të ishin aq të mirë, atëherë do të praktikohej pirja e saj më e shpeshtë pasi do ishte më mire, por nuk qëndron kështu!