Djali i aktores turke ‘Gylseren’ është padyshim dashuria e saj më e madhe.

Nurgul Yesilcay e shfrsytëzon të gjithë kohën e saj të lirë përkrah 12 vjeçarit, i cili ka një ngjashmëri të madhe me të. Ajo u bë nënë në moshën 29 vjeçare nga martesa me Cem Ozar, me të cilin u divorcua në vitin 2010.