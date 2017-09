A e dini se çfarë është uji dhe për pse e përdorin në Kishë? Do mbeteni me gojë hapur

Uji i bekuar është me shumë mundësi, objekti dhe simbolika e krishterë më e njohur, edhe pse shumë herë duket sikur është thjeshtë një ujë i zakonshëm. Megjithatë, mos lini që aparenca t’ju gënjejë. Uji i bekuar është në të vërtetë një nga elementët më të vjetër shpirtëror që ka një kuptim të veçantë dhe që ndodhet në çdo kishë.

Ka disa lloje uji të bekuar në katolicizmin romak. Disa, për shembull, përmbajnë vetëm kripë të shenjtëruar, të tjera përmbajnë vajë, verë apo edhe hi. Çdo përzierje ka një përdorim të veçantë.

Uji me kripë përdoret në bekimet e zakonshme, uji me vaj në pagëzime dhe uji me verë e me hi përdoret për të shenjtëruar kishat.

Të gjitha këto aplikime tregojnë atë që është me të vërtetë qëllimi i ujit të bekuar: pastërtia. Ka shumë mënyra për të përdorur ujin e bekuar në jetën e përditshme, në mënyrë personale. Nëse deri më tani e keni përdorur për të pastruar shtëpinë apo zyrën, një mundësi e mirë është edhe për të larguar negativitetin dhe për të sjellë energjitë pozitive në jetën tuaj.