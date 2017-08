A do t’i ndajë sot PAN postet ministrore?

Koalicioni i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, shprehen të sigurt se i kanë votat e nevojshme për formimin e institucioneve.

Një ditë para mbajtjes të seancës konstitutive ‘Indeksonline’, merr vesh se përfaqësues të këtij koalicioni pritet të takohen sot dhe të diskutojnë për ndarjen e dikastereve qeveritare.

Poashtu bëhet me dije se nëse seanca e nesërme përfundon me sukses, atëherë të premten do të mbahet seanca e jashtëzakonshme ku do të dal në votim qeveria e ardhshme e Kosovës.

PAN në vazhdimësi e ka lënë në plan të dytë ndarjen e posteve ministrore. Eksponent të lartë nga ky koalicion kanë mohuar mundësinë e përçarjeve eventuale për ndarjen e posteve.

Në bazë të rezultatit të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit PDK-së i takon 60 përqind e pushtetit. Ndërsa pjesa tjetër do të ndahet mes AAK-së e Nismës.