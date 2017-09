A do të vijojë të jetë Merkel kancelarja e Gjermanisë? Të dielën testi

Gjermanët do t’i drejtohen kutive të votimit të dielën e 24 shtatorit në kuadër të zgjedhjeve federale, ku do të vendoset nëse kancelarja aktuale Angela Merkel do të qëndrojë në pushtet edhe 4 vite të tjera ose nëse kahu i pushtetit do të zhvendoset tek kundërshtari i saj Martin Schulz.

Qendrat e votimit do të hapen në orët e para të mëngjesit për t’u mbyllur në orën 18:00, sipas kohës lokale. Rezultati përfundimtar i këtyre zgjedhjeve mund të publikohet të martën e 26 shtatorit, ndërkohë që projeksionet e para pritet të bëhen të ditura mbrëmjen e së dielës.

Teksa votuesit do të zgjedhin mes 42 partive dhe 4,828 kandidatëve, vëmendja është përqëndruar në 3 subjektet kryesore politike: kristian-demokratët, social-demokratët dhe Alternativa për Gjermaninë.

Sondazhet paraprake tregojnë se partia e Merkel do të dalë fituese nga këto zgjedhje me 34% të votave, e ndjekur nga social-demokratët e Martin Schulz me 21% dhe Alternativa për Gjermaninë me 13%. Pavarësisht faktit se sondazhet e nxjerrin Merkel sërish fituese, të dy partitë kryesore të vendit pritet të përjetojnë një rënie të mbështetjes në nivele të papara që prej vitit 2009. Ekspertët i tremben një pjesëmarrjeje të ulët në këto votime, nisur nga zgjedhjet e fundit federale në 2013.

Në tubimin e tij të fundit në Berlin, social-demokrati Martin Schulz foli me tone të ashpra ndaj partisë Alternativa për Gjermaninë, të cilën e shpalli parti si armike, ndërkohë që deklaroi se njerëzit do të mbrojnë demokracinë në vend.

Ndërkohë zonja Merkel zgjodhi Mynihun për të përmbyllur fushatën e saj, me mesazhin se nuk do të ketë përsëritje të krizës së emigrantëve që vendi përjetoi në 2015. /oranews/