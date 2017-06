A do të jesh në garë me Bashën për kreun e PD? Përgjigjet Majlinda Bregu

Ish-deputetja e PD-së Majlinda Bregu, një nga zërat më kritik të kreut të PD-së, theu sot heshtjen lidhur me dilemat nëse ajo do të sfidojë Lulzim Bashën për kreun e selisë Blu.

E pyetur nga moderatori Arian Çani në “Zonë e Lirë” nëse do të jetë në garë, Bregu u përgjigj: “Do të mbështes këdo që do të jetë kandidat nëse do të ketë një garë të ndershme. Shpresoj të jetë kandidat i mirë duke mos synuar as çarjen e votës për një kandidat i mirë”.

Çani: Do jetë Majlinda në garë?

Bregu: Jo. Do mbështes këdo tek i cili kam besim se do ta çoj PD-në drejt një drejtimi të organizuar.

Ndër të tjera Bregu tha se: “Unë nuk kam nisur sot të flas sot për problemin e PD. Mua pak më intereson personazhi i Bashës, më intereson tendenca vetshkatërruese që ka për shëmbëlltyre kryetarin e PD. Më intereson kjo ecja jonë qorrazi dhe rendja me vrap për t’i vënë një kapak kësaj humbje të madhe. Kjo nuk është një betejë personale për të zëvendësuar Bashën”.