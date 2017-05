A do ta ndihmojë serbi formimin e ushtrisë së Kosovës

Edha qeveria e ardhshme e Kosovës, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare më 11 qershor, nuk do të ndalet nga synimi për formimin e ushtrisë së Kosovës.

Por, sikundër njoftojnë mediat serbe, pa mbështetjen e përfaqësuesve serbë nuk do të mund të realizohet ky plan, njoftojnë mediat serbe.

Shumë spekulime po bëhen se qeveria e Prishtinës do të mund të llogariste në Aleksandar Jabllanoviqin, ish lider i Srpska Lista-s, i cili para disa ditësh formoi partinë e Serbëve të Kosovës, transmeton RTK.

“Këtë e ka pranuar edhe në takimi me Vuçiqin në Beograd, por, për shkakt të presionit publik që i është bërë, është tërhequr nga mbështetja për formimin e ushtrisë së Kosovës ”, njoftojnë mediat serbe.

Për formimin e ushtrisë së Kosovës është e domosdoshme ndryshimi I Kushtetutës së Kosovës dhe për këtë do të duhet mbështetja e dy të tretave të deputetëve nga partitë e pakicave.

Partitë shqiptare mund të llogarisin në partitë boshnjake, turke, rome, etj., që në tërësi janë 10 por që janë të domosdoshme, së paku, 4 nga 10 vota të deputetëve serbë.

Ndërkaq, Branimir Stojanoviq, zëvendëskryeministër në detyrë nga radhët e Srpska Lista-s, deklaroi se mbështetja e Jabllanoviqit për formimin e ushtrisë së Kosovës nuk më habit.

“Partia e tij nuk është parti e serbëve të Kosovës, por vetëm parti e familjes së Jabllanoviqit”, deklaroi Stojanoviq.

Ndërsa Jabllanoviq mohon se do ta mbështesë formimin e ushtrisë së Kosovës.

“As Thaçi e as Musatafa nuk më duan. Me ta nuk kam asnjë bashkëpunim, ndërkohë që unë kam theksuar qëndrimin tim lidhur me formimin e ushtrisë së Kosovës.