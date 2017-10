A do i duhet Megna Markle ta lë karrierën për dashurinë përrallore?

Aktorja e famshme Meghan Markle po përjeton atë që të gjitha vajzat ëndërrojnë. Ajo është në një lidhje me një princ të vërtet. Së fundmi, sipas mediave britanike, çifti janë duke folur shumë seriozisht që aktorja të transferohet në Londër për të jetuar me princin Harry, raporton Kosova.info.

Megjithatë, kjo nuk është një lëvizje pa kosto për aktoren. Në këtë rast, aktorja do duhej të lë anash karrierën e saj dhe të largohet nga seriali ‘Suits’, serial ky që asaj i ka sjellë famën që e gëzon sot, duke qenë që seriali realizohet në Kanada dhe lidhja në distancë nuk është ajo çka i konvenon çiftit.

‘Meghan e donë shumë rolin e Rachel dhe mendon se i ka borxh shumëçka. Mirëpo, duke qenë që Harry nuk mund të shpërngulet në Toronto, do të jetë aktorja ajo që do t’i duhet të shpërngulet po që se dëshiron të vazhdoj lidhjen. Vendimi i saj për tu larguar nga roli më i madh i karrierës së saj do të thoshte shumëçka’ tha një burim për The Sun.

Çifti janë njoftuar në vitin 2016, ndërsa lidhja në mes tyre ka filluar shumë më parë se kur edhe ishte bërë e njohur për publikun. /KI/