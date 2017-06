9 pikat se si Vetëvendosje do të veprojë me dialogun

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka paraqitur nëntë pika se si do të veprojë me dialogun me Serbinë, në momentin që VV do të vijë në qeverisje, raporton Zeri.info.

Kurti me këtë rast, ka thënë se me ardhjen e VV-së në krye të ekzekutivit, do të fillojë menjëherë dialogu me të gjitha pakicat kombëtare në Kosovë, e që siç potencon ai, do të jetë edhe dialog me serbët e Kosovës, i hapur, demokratik dhe shoqëror.

Më poshtë mund t’i gjeni 9 pikat e hartimit të këtij procesi: