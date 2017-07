Mat! Konfirmohet lidhja: Klea Huta dhe Elgit Doda fotografohen së bashku

Vetëm një natë më parë Klea Huta pohoi publikisht se është në një lidhje duke thënë në “Zonë e lirë” se 24 orët e fundit të jetës do t’i kalonte me familjen dhe partnerin. Por moderatorja me siguri nuk do ta kishte menduar se identiteti i tij do të zbulohej më pak se 24 orë më vonë.



Huta është kapur mat në bregdetin e Jugut pasi është fotogarfuar aty së bashku me Elgit Dodën, producentin që prej kohësh dyshohet se është në një lidhje me të. Fotot janë bërë publike nga Prive.al dhe dëshmitarët që e kanë parë Klean dhe Elgitin, kanë pohuar për portalin se ata nuk u ndanë asnjë moment nga njëri-tjetri dhe silleshin si të ishin një çift.