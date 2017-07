Fatos Nano rikthehet në Shqipëri, ja ku ndodhet dhe kush e shoqëron

Ish-kryeministri Fatos Nano është rikthyer në Shqipëri.

Ish-kreu i Partisë Socialiste është shfaqur sërish para publikut shqiptar, ku dhe është fotografuar në një restorant në Shkodër, pranë urës së Bunës.

Nano shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Xhoana Nano dhe një person tjetër, i cili qëndroi në tryezë me të për afro 10 minuta.

I veshur sportiv dhe me një cigare në dorë, ish-kreu i qeverisë shijon një drekë në restorantin e njohur në atë zonë, ndërsa nuk munguan as takimet me miqtë e tij të shumtë.