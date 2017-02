77 gra sigurojnë kontratë pune falë projektit “Gratë në punë në internet”

Në mbështetje të Bankës Botërore, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ka përfunduar pilot projektin Gratë në punë në internet (WoW) ku 77 gra kanë arritur të sigurojnë një kontratë punë në internet.

Me këtë pilot projekt janë trajnuar 150 gra të reja të papuna apo të nënpunësuara me shkathtësi të cilat janë të kërkuara nga tregu me rritje të pafund i punës së pavarur në internet.

“Si zëvendësministre e kësaj ministrie, si ideatore dhe promotore e këtij projekti, mburrem që deri tash, në kudër të tij, 77 gra/përfituese të këtyre trajnimeve kanë siguruar të paktën nga një kontratë të punës nëpërmjet internetit. Jam shumë e lumtur që projekti do të vazhdojë në Komuna të tjera dhe femra të tjera të zonjat do te kenë mundësinë që nëpërmjet idesë sime e implementuar ne projektin WOW, do të punësohen nëpërmjet internetit”, tha Zogaj-Gashi, duke shtuar se ky projekt ka treguar sukses përtej pritjeve të tyre. /KI/