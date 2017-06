7 ushqime për të fjetur mirë

Nëse keni probleme me gjumin gjatë natës, kjo mund të jetë për shkak të faktit se ju konsumoni darka tepër të rënda dhe një ushqim jo të shëndetshëm.

Ushqime të pasura proteinike – Ato ju bëjnë të ndiheni të ngopur, duke ndaluar urinë. Ju nuk duhet të mbushni pjatën tuaj plot. Në këtë grup bëjnë pjesë frutat e freskëta, djathi, vezët dhe bishtajoret.

Gjeli i detit – Mishi i gjeldetit është i pasur me triptofan, një substancë që do t’ju bëjë të ndiheni të ngopur. Ai gjithashtu ka aftësinë për t’ju ndihmuar të flini. Hani këtë mish të shoqëruar me perime disa herë në javë dhe do të vini re ndryshimin.

Uji – Mos harroni të hidratoni trupin tuaj çdo ditë, por sidomos gjatë natës. Para se të shkoni në shtrat, pini një gotë me ujë të ngrohtë. Nëse është i ftohtë, ju mund ta merrni atë në formën e çajit bimor (jo kafe, pije të gazuara apo lëngje industriale).

Banane – Ka dy ushqyes të rëndësishëm që veprojnë si pilula natyrore të gjumit: melatoninën dhe triptofanin. Përveç kësaj, ofron magnez, që heq tensionin fizik. Ngrënia e një bananeje e bën trurin t’i dërgojë një urdhër trupit për të fjetur.

Mjalti – Një gotë qumësht i ngrohtë me një lugë gjelle mjaltë si ëmbëlsues është një zgjidhje e shkëlqyer për gjumë të qetë. Ai zvogëlon nivelet e hormonit të quajtur oreksin, puna e të cilit është të aktivizojë statusin alarm. Pra, nëqoftëse ai është në nivele të ulta, do të flini pothuajse menjëherë.

Kamomili – Pini çdo natë para se të flini një çaj me kamomil, duke e ëmbëlsuar me një lugë mjaltë. Ai relakson mendjen dhe trupin dhe lejon muskujt tuaj për të pushuar.

Bukë me miell integral – Një fetë bukë i lejon trupit lirimin e insulinës, që udhëton në gjak dhe prodhon serotoninën, një substancë që eliminon depresionin dhe gjendjen e alarmit. Ju do të flini pa asnjë problem gjatë natës.