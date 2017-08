7 frizura të ndryshme për 7 ditë të javës: Shpejt dhe lehtë (Video)

E gjitha që ju nevojitet janë disa llastikë, furqeta dhe 5 minuta kohë. Për të bërë rregullisht frizurën shumica e femrave i lajnë flokët çdo ditë. Kjo assesi nuk është zgjidhje e mirë!

Me pak kreativitet dhe me disa minuta kohë, do t’i zgjidhni telashin tuaj, ndërkaq efekti është i shkëlqyeshëm.

Në vazhdim të tekstit pason videoja me 7 frizura të ndryshme për 7 ditë të javës, transmeton Telegrafi.

Me atë rast, ajo që është shumë me rëndësi dhe e mirë për flokë të shëndetshme, është që nuk duhet të lahen më shpesh se dy herë në javë.

Në video shikoni veprimin e hollësishëm: