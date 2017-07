59-vjeçarja angleze: Tradhtoj burrin për këtë trajner (Video)

Një grua angleze e ka mbuluar trupin e saj me 20 tatuazhe të Jose Mourinhos.

Ajo ka pranuar në një intervistë se është e varur nga “Special One”.

Vivien Bodycote, 59 vjeçe, thotë se i dridhen gjunjët kur shikon foton e Mourinhos, të cilit ia ka kushtuar trupin e saj. Burri i Vivit, Toni, 76 vjeç, i cili u tërhoq nga puna e ndërtimit një dekadë më parë, ka shpenzuar 800 paundë të pensionit për tatuazhet e fytyrës së Jose Mourinhos në të gjithë trupin e gruas së tij.

Viv tha: “Unë rrallë shkoj në qytet dhe nuk kthehem pa një tjetër tatuazh të Jose në trupin tim. Duhet të kem 20 tatuazhe prej tij, ai nuk është vetëm i veçantë, por edhe i vetmi. Për Mourinhon do të tradhtoja edhe burrin. Ai është i mrekullueshëm dhe çdo herë që e hap gazetën dhe shoh foton e tij, bie në gjunjë. Çmimi i tatuazheve të mia ka ndryshuar. Gjithçka do të thosha se kap koston e 800 £”.

Viv nga Hinckley, Leicestershire, nuk ka qenë në një ndeshje futbolli që nga vitet ’90 me babain e saj të ndjerë, por është fiksuar me një nga emrat më të mëdhenj të këtij sporti. Gjyshja e katër fëmijëve, që u martua me bashkëshortin e saj të dytë, Tony, 15 vjet më parë, thotë se nuk do të hezitonte fare nëse ka mundësi për një takim të pasionuar me Mourinho-n.

Viv tha: “Nuk kalon një ditë që nuk i shikoj fotot e Jose online, unë jam e varur nga Mourinho. Nëse ai largohet nga Manchester United dhe vendos të shkojë të menaxhojë një ekip në një vend tjetër, atëherë do t’u them lamtumirë ekipeve britanike dhe do të shkoj atje. Kur nipërit e mi më thanë se u shkarkua nga Chelsea, Krishtlindja u anulua dhe nuk kishim më darkë. Doja vetëm t’i jepja atij një përqafim të madh dhe t’i thosha se është më i miri”.

Burri i Viv nuk mund të jetë aq i çmendur pas Mourinho-s, por është më se i lumtur të paguajë për tatuazhet e gruas, sepse e bëjnë atë të lumtur.

Tony tha: “Çfarëdo që të bëjë ajo mund të vazhdoj me të, nuk më intereson financimi i tatuazheve. Ata kanë kushtuar shumë, por nuk e di saktësisht. Unë kurrë nuk kam pasur ndonjë interes për futbollin deri para disa vitesh, por mund të shkoj e ta shoh një ndeshje, për të përjetuar emocionet e turmës”.

Viv shtoi: “Sapo përfundoj tatuazhin e radhës, nis e mendoj për atë që vjen më pas. Tony paguan dhe më dërgon në sallën e tatuazheve, kështu që padyshim nuk kam problem me të. Ai është mahnitës për të mbështetur atë që bëj, sepse e di se disa njerëz nuk do ta pëlqejnë”.