5 dosjet me të cilat Tahiri kërcënoi Ramën

Ish-kryeministri Berisha renditi 5 dosjet që sipas tij Saimir Tahiri i ka përdorur për t’i bërë presion Edi Ramës që ta mbronte dhe të ndryshonte qëndrim për të.

Duke folur në emisionin ‘Studio e Hapur’, Berisha numëroi dosjet.

Dosja e Xibrakës, ku është i implikuar vëllai i kryeminstrit, Edi Rama.

Bisedat me Shullazin, ku Rama i jep garanci për fitore të zgjedhjeve dhe paprekshmëri të tij.

Biseda me trafikantë të tjerë ku Rama thotë gjëra të paimagjinueshme.

Biseda të Kryeministrit me klientëlën e tij të afërt.

Dosja e Fatmir Xhafës dhe vëllait të tij, të cilën Saimir Tahiri ka nisur ta shpërndajë pak nga pak me fashikuj.