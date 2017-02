Anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian e mbështesin 47 për qind të qytetarëve të Serbisë, ndërsa 29 për qind kundër, sipas një sondazhi që u zhvillua në fund të dhjetorit, nga Zyra për Integrim Evropian.

Në qoftë se nesër do të mbahej një referendum me pyetjen “A e mbështesni Serbinë në BE”, 15 për qind nuk do të votonin fare, kurse 9 për qind nuk do dinin se si t’i përgjigjeshin kësaj pyetjeje, raporton lajmi.net.