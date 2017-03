Gënjeshtra e agjencisë ruso-serbe: Nga Kosova në Maqedoni kanë hyrë 3.000 shqiptarë të armatosur!?

Situata në Maqedoni nuk është e mirë ndërkohë që është komplikuar pasi presidenti maqedon George Ivanov ka kundërshtuar t’i jap mandatin për krijimin e qeverisë së re, kreut të opozitës Zoran Zajev.

Një agjenci ruso-serbe e lajmeve, ka lansuar lajmin se Ballkani mund të ndizet, transmeton Kosova Info.

Analisti Sasha Borojevic pohon se nga Kosova në Maqedoni kanë hyrë 3.000 shqiptarë dhe se këto janë të dhëna të shërbimit të zbulimit bullgar.

Mediat nuk tregojnë se nga cili vend është ky analist. Edhe pse nuk ka njoftime për trazira në Maqedoni, mediat tërë kohën transmetojnë informata për rezistencën e fortë të qytetarëve që rregullisht mblidhen në qytetet maqedone për t’i dhënë mbështetje vendimit të presidentit. Publikimi i këtij lajmi për Maqedoni është mjaft kontrovers.

Teksti më pas vazhdon e përshkrimin e situatës së qetë në Maqedoni me pyetjen “nëse kjo heshtje para shpërthimit që kush e di për të satën herë do të fryjë nga perëndimi, mbetet të shihet në ditët para nesh.

Çfarë do të jetë dënimi për pa dëgjueshmërinë e presidentit të Maqedonisë, do ta dimë së shpejti, është e mjaftueshme të përcjellim shenjat në cep të rrugës respektivisht lëvizjet që do t’i tërheqin politikanët shqiptarë me opozitën maqedone që dëshiron të merr pushtetin në këtë vend”, thuhet në këtë publikim. /KI/