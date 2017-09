46 ankesa për shkelje të rregullave gjatë fushatës zgjedhore

Kanë kaluar nëntë ditë që kur ka filluar fushata zgjedhore e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

E qysh në ditët e para, janë shënuar shkelje të cilat janë adresuar në Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Që nga dita e parë deri sot PZAP-i i ka pranuar 46 ankesa për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore.

“Prej fillimit të fushatës së zgjedhjeve PZAP-i ka pranuar 46 ankesa. Pretendimet në ankesa janë thyerje e Kodit të Mirësjelljes të LZP-së, respektivisht vendosja e posterave të kandidatëve për anëtarë të kuvendeve komunale në hapësira publike. Pretendime se përkrahës të një subjekti kanë tentuar të pengojnë mbajtjen e tubimeve elektorale të subjektit tjetër etj.”, ka thënë për Indeksonline, kryesuesi i sekretariatit të PZAP-it, Mul Desku.

Fushata zgjedhore do të zgjas deri me 20 tetor. Ndërsa, me 22 tetor qytetarët e gjitha komunave në Kosovë do tu drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e rinj dhe asamblistët e kuvendeve komunale.