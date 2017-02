Organizohet “Turneu dita e Pavarësisë 2017” në pingpong

Më 11 shkurt 2017, në Shtëpinë e sporteve në Prishtinë, u mbajt Kuvendi i rregullt vjetor i Federatës së Pingpongut, ku u morën shumë vendime, e njëra ndër to ishte edhe vendimi për manifestimin e 9 vjetorit të ditës së Pavarësisë së Kosovës “17 shkurti”.

Andaj me kënaqësi ju informojmë se FPPK do të fillojë Edicionin 2017 me turneun “Dita e Pavarësisë”, ky turne do të organizohet në Vushtrri në bashkëpunim me Kpp Vushtrrinë me 18/02/2017 duke filluar nga ora 10:00.

Paraqitjen e lojtarëve dhe participimi 1 euro për lojtar duhet ta bëni deri te mërkurën me 15 shkurt në ora 16:00.

Shorti do te hidhet të enjten me 16 shkurt 2016 nga ora 17:00 në zyrën e fppk, personat e interesuar mund të marrin pjesë.

Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e FPPK në Bankën për Biznes 1300271200018066, me përshkrimin, (shkruani emrin ose klubin) participim për Turneun “Dita e Pavarësisë”

Të drejtë pjesëmarrje në këtë garë, sipas nenit 10 të rregullores së sistemit të garave të FPPK, kanë të gjithë lojtarët …..më të vjetër se 13 vjeç, pra të gjithë ata që kanë lindur në vitin 2003 e më të vjetër.

Vërejtje: paraqitjet pas afatit nuk do te merren ne konsiderate. /KI/

