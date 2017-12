41 vite pa bërë gjumë, çuditën mjekët me shëndetin e fermerit

Gjumi është një domosdoshmëri për qeniet njerëzore. Dhe, ndërsa pjesa tjetër e tyre jo gjithmonë i ngjajnë pjesës së pandërgjegjshme që përjetojmë, gjumi nuk është një kusht i mundshëm për shumicën dërrmuese të mbretërisë së kafshëve.

Mungesa e gjumit është një temë qendrore e librave të panumërt të mjekësisë, me probleme të njohura mirë nga ata që vuajnë prej saj.

Sidoqoftë, ka disa raste ku vetëm disa orë mund të jenë të mjaftueshme, siç është fisi Piraha i Amazonës, për të cilin vetëm një gjumë i shkurtë i vogël shërben si një dremitje rehabilituese, raporton “Beyondsciencetv”, transmeton Periskopi. Duket se askush nuk mund të qëndrojë pa gjumë me përjashtim të fermerit vietnamez Ngoc Thai.

Sa kohë mund të qëndrojë një person pa gjumë? Vite më parë, një burrë me emrin Tony Wright ishte në gjendje të thyej rekordin e mëparshëm të Ginesit prej 264 orësh (11 ditë) pa gjumë, të vendosur nga Randy Gardner 17 vjeçar në vitin 1964.

Një ditë më 1973, fermer Ngoc Thai gjatë gjithë jetës kishte ethe. Që atëherë ai ka qenë i paaftë për të fjetur. Në vitin 2007, Thai deklaroi se ishte ndier “keq” për shkak se ai për 35 vite nuk kishte mundur të flinte; një zgjim i përjetshëm që mund të klasifikohet si një mrekulli mjekësore.

Simptomat e pagjumësisë

Çfarë ndodh zakonisht kur trupi i njeriut për një kohë të gjatë nuk ka përjetuar gjumë? Simptoma të tilla si nervozizëm, zvogëlimi i funksionit kognitiv, paaftësia në koncentrim, lodhje e rëndë etj., janë disa që i karakterizojnë tiparet e atyre personave që nuk mund të flejnë.

Mjeku Dr. Vikas Wadhwa thotë se një sëmundje e rrallë që ndërhyn me gjumin mund të çojë në përkeqësim të funksioneve mendore dhe motorike.

“Periudhat e zgjatur të zgjimit janë të lidhura me rezultate të dobëta shëndetësore dhe kafshët që i nënshtrohen privimit të gjumit kanë rezultuar me vdekje… Ekziston një çrregullim i quajtur “Fatal Familial Insomnia”. Si pjesë e progresit të çrregullimit, personi nuk është në gjendje të fle dhe vdekja zakonisht ndodh brenda disa muajve deri në disa vjet”, tha ai përmes një interviste me email.

MREKULLIA MJEKËSORE?

Tani në vitet e gjashtëdhjetë, Ngoc Thai siguron se mungesa e gjumit nuk ndikon fizikisht, duke u mburrur për të qenë në gjendje të mbajnë dy thasë prej 110 kg oriz gjatë një rruge mbi 2 milje në shtëpinë e tij çdo ditë.

Në fakt, ai ka provuar gjithçka për të marrë një gjumë të rehatshëm. Qofshin ilaçe apo edhe mjete tradicionale popullore për pagjumësi, Thai mbetet i zgjuar; alkooli nuk duket sikur ka sukses në terapinë e tij. Sipas mjekëve që e kanë ekzaminuar atë, Thai duket se ka një shëndet të përsosur, përveç një funksioni pak të zvogëluar të mëlçisë.

Ndërsa Ngoc ka marrë vëmendjen e mediave, shkencëtarët ende duhet ta studiojnë rastin e tij në çdo hollësi.

Ndërkohë, Thai përdor orët shtesë të mbrëmjes – koha që nuk i është ofruar pjesës tjetër – për të bërë punë shtesë në fermë.

Duke ruajtur fermën kundër vjedhjes, duke hapur pellgje të mëdha për të zënë peshk dhe duke zgjuar anëtarët e tjerë të komunës për punë, Ngoc është përballur me 12, 000 netë pa gjumë.