400 mijë njerëz kërkojnë heqjen e Nobelit për Suu Kyi

Një kërkesë për shfuqizimin e çmimit Nobel për paqen ndaj Aung San Suu Kyi në “change.org”, ka grumbulluar deri më tani 400 mijë nënshkrime.

Ajo akuzohet se nuk po bën asgjë për të ndaluar atë që quhet “krime kundër njerëzimit në vendin” e saj, ku qindra e mijëra myslimanë janë shpërngulur nga vendi i tyre nga forcat e ushtrisë.

“Gjatë tre viteve të fundit, më shumë se 140,000 myslimanë të Rohingya kanë jetuar në kushte të rënda në kampet e refugjatëve në Myanmar dhe në shumë vende të tjera, përfshirë Indonezinë“, shpjegon peticioni Change.org.

“3,000 Rohingyas janë vrarë brenda tri ditëve midis 25 dhe 27 gushtit 2017,” citon peticioni, duke cituar Këshillin Evropian të Rohingya (ERC).

Agjencia e migracionit e OKB’së, IOM, konfirmoi të enjten se një total prej 270,000 njerëz kanë ikur nga dhuna në Mianmar që nga 25 gushti.

Qendrat e refugjatëve të braktisur dhe objektet e kujdesit shëndetësor në Bangladesh po përpiqen të përballen me fluksin e pashembullt. IOM deri tani ka ndarë 1 milion dollarë fonde emergjente për të ndihmuar në përballimin e krizës.

Autorët e peticionit bëjnë një pyetje mjaft të theksuar: “Çfarë është e gabuar të jesh mysliman, Suu Kyi?”

Kjo lidhet me vërejtjen që Suu Kyi bëri gjatë një interviste në vitin 2013 në ‘BBC Today’, me Mishal Husain, gazetar me prejardhje myslimane.

“Askush nuk më tha se unë do të intervistohem nga një mysliman”, tha Suu Kyi, në atë kohë.