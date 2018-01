4 benefite nga uji me kripë

Uji me kripë rekomandohet nga ekspertë të ndryshëm ngase thuhet që gllënjkat e njelmëta i ndihmojnë trupit të rigjenerohet.

Ja disa nga përfitimet që ka organizmi jonë nëse konsumojmë ujë me kripë:

Ndihmon me hidratim

Sipas nutricistit Matt Stone, nëse pini shumë ujë, atëherë rrezikoni ta teproni me lëngjet e konsumuara. Në vend të kësaj, ai rekomandon që njëherë në ditë të pini ujë të njelmët.

Përmirëson tretjen

Nëse keni probleme me tretjen, rekomandohet të pini një gotë në mëngjes dhe shumë shpejt do t’i vëreni ndryshimet pozitive. Uji i njelmët nxit enzimat që përshpejtojnë traktin tretës.

Lufton pagjumësinë

Nëse keni probleme me pagjumësinë, mbani mend se mineralet e kripës qetësojnë sistemin nervor. Prandaj, nëse konsumoni ujë me kripë, ju do të flini më mirë.

Ndihmon me detoksim

Dihet që uji i njelmët largon helmet nga trupi dhe kështu zgjedh problemin e baktereve të dëmshme në organizmin tuaj.