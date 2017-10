26 tatuazhet e këngëtares dhe kuptimi i tyre (Foto)

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, është një admiruese e artit trupor, ashtu që kohë pas kohe shton nga një vizatim në trupin e saj.

Këto ditë, ajo ka bërë edhe një tatuazh të ri, ndërsa i ka publikuar disa fotografi në rrjetet sociale nga momenti i realizmit të tatuazhit të saj.

Tash, 26-vjeçarja numëron më shumë se 26 tatuazhe në fizikun e saj dhe të gjitha kanë një kuptim të caktuar.

Derisa nuk dihet dukja dhe kuptimi i tatuazhit të ri, Telegrafi jua sjell nëpërmjet fotografive tatuazhet e mëparshme të këngëtares dhe kuptimin e disave prej tyre:

Druri gjeometrik i jetës

Në shpinën e saj, Rita ka një tatuazh me 10 rrathë me një simbol në mes që lidhet me të gjithë. Ky tatuazh simbolizon drurin e jetës dhe ka kuptim religjioz, filozofik dhe mitologjik.

Trëndafili

Shqiptarja e famshme e ka të vizatuar trëndafilin në dorë.

Fytyra e qeshur

Në laprën e veshit të djathtë, këngëtarja e ka të vizatuar ‘fytyrën e qeshur’. Kur e tregoi për herë të parë këtë tatuazh, ajo e përshkroi me fjalët: “Qesh edhe pse të thyhet zemra”.

Trekëndëshi

Rita bën pjesë në listën e të famshmëve që e kanë të vizatuar trekëndëshin në trupin e tyre. Ajo e ka të vizatuar këtë figurë gjeometrike në pjesën e brendshme të krahut të djathtë, ndërsa trekëndëshi është i kthyer mbrapsht.

Zemra

Në gishtin e vogël të dorës së majtë, ylli i famshëm e ka të vizatuar zemrën me ngjyrë të zezë.

Parmëza e shpendëve

Në parakrahun e dorës së majtë, Rita e ka të vizatuar parmëzën e shpendëve (që njihet si ‘ashti i dëshirës’).

Simbolet japoneze

Këngëtarja i ka disa simbole japoneze të vizatuara në parakrah në vitin 2014. Askush nuk e di kuptimin e vërtetë të këtij tatuazhi, por besohet të ketë domethënie.

Shigjeta e zezë

Në gishtin e mesëm të dorës së djathtë, ajo e ka të vizatuar një shigjetë të zezë. Këtë tatuazh e ka bërë së bashku me shoqen e saj, Emily Rose.

Penda

Një tjetër tatuazh i bukur i Ritës është penda që është e vizatuar në pjesën e jashtme të dorës së djathtë.

Balerina

Në tricepsin e krahut të djathtë, këngëtarja e ka të vizatuar një balerinë me ngjyra bardh e zi.

Portreti i femrës

Në pjesën e brinjëve, Rita ka bërë tatuazh portretin e një femre gjysmë të zhveshur që i merr erë një luleje. Ajo e ka quajtur ‘Rosetta’ dhe portreti simbolizon fuqinë dhe ngritjen e saj.

Pëllumbi rozë

Tatuazhi i një pëllumbi që fluturon ndodhet në pjesën e pasme të qafës së këngëtares.

Shpresë, dashuri dhe premtim

Në gishtat e dorës së djathtë, Rita i ka të shkruar ‘shpresë’, ‘dashuri’ dhe ‘premtim’ – me ngjyrë të kaltër, të kuqe dhe rozë.

Krahët bardh e zi

Një palë krahë bardh e zi janë të vizatuar në pjesën e pasme të nyjës së këmbës së djathtë. Janë krahë engjëlli.

“Gjithçka është e drejtë në dashuri dhe luftë”

Rita është një fanse e tatuazheve me thënie. Në vitin 2012, ajo i bëri tatuazh fjalët: “Gjithçka është e drejtë në dashuri dhe luftë”.

Spiranca

Në parakrahun e dorës së djathtë, Rita e ka të vizatuar një spirancë të vogël.

“Duaji të gjithë, besoju disave, mos i bëj keq askujt”

Thënien e famshme të William Shakespeare: “Duaji të gjithë, besoju disave, mos i bëj keq askujt”, këngëtarja e ka të shkruar në brinjët e anës së majtë.

Shkrim në hebraisht

Në krahun e djathtë, Rita e ka një tatuazh të bardhë. Shkrimi është në hebraisht dhe shpreh dashurinë për shoqen më të mirë. Edhe pse nuk dihet kuptimi i saktë i tatuazhit, besohet se është ose emri ose ditëlindja e shoqes së saj.

Afërdita

Për ta çuar dashurinë në një nivel tjetër, Rita e ka bërë një tatuazh të madh të perëndeshës greke të dashurisë në bicepsin e majtë. Në tatuazh, Afërdita mban në duar një zemër (zemrën e Ritës) dhe drita rrezaton nga ajo.

‘R’

Shkronja ‘R’ e madhe prapa veshit, ka kuptimin e emrit të saj. Është një tatuazh i vogël, i thjeshtë dhe modest.

Harku i Shigjetarit

Duke qenë Shigjetar në horoskop, Rita e ka bërë tatuazhin e shenjës së saj astrologjie. Këtë vizatim e ka prapa veshit të djathtë.

“Më duaj”

Në parakrahun e dorës së djathtë, Rita e ka të shkruar me ngjyrë të kuqe: “Më duaj”.

Emri i vëllait

Në pjesën e brendshme të parakrahut të djathtë, këngëtarja e ka të shkruar emrin e vëllait të vogël, Don. Interesantja e këtij tatuazhi është se shkruhet me ngjyrë rozë dhe është në shkrimin hindu.

Emri i motrës

Rita ka dashuri edhe për motrën e saj Elena, emrin e të cilës e ka të shkruar në krahun e djathtë, po ashtu me shkrimin hindu.

Ylli

Lista e gjatë e tatuazheve të Ritës përfundon me një yll të vogël të vizatuar në një zonë më intime dhe ka dalë në pah vetëm gjatë një seti fotografik, kur këngëtarja e kishte treguar.